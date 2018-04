خاص المتوسط:

سارع عدد من القيادات الليبية بتهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية المصرية، أبرزهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والنقيب العام للسادة الأشراف في ليبيا “الشريف الفيتوري”.

وكان عبد الفتاح السيسي قد فاز بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الاصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة، قال لاشين ابراهيم رئيس الهيئة أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات داخل وخارج البلاد بلغ 24 مليونا و254 الفا و152 ناخبا بنسبة مشاركة 41%، لافتا الى ان نسبة الأصوات الصحيحة منها بلغت 92,7%. ووصف ابراهيم الانتخابات بأنها كانت “ملحمة في حب مصر”.

عقيلة: ذكاء من الشعب

هنأ رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على فوزه بفترةٍ رئاسيةٍ جديدة، وذلك وفقًا لما أفادَ به المُستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، خلال تصريحه لصحيفة «المتوسط».

وقال «صالح»، إنّه: «بمناسبة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية، أنتهزُ هذه الفرصة باسمي واسم مجلس النواب والشعب الليبي، لنتقدم لمقامكم الرفيع والشعب المصري والعربي بأكمله بأسمى التهاني مَقرونة بأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والتوفيق».

وأضاف «صالح»، أنَّ: «هذا الاختيار يدلُ على ذكاء الشعب المصري العظيم الذي يعرفُ قيم الناس.. فهنيئًا للشعب المصري بانتخابكم.. وهنيئا لكم بهذا الشعب الذي يعرف كيف يختار قادته.. وعاشت مصر حرة أبية شامخة مُنتصرة».

الفيتوري: على عاتقك أحلام الأمة

ومن جهته، هنأ النقيب العام للسادة الأشراف في ليبيا “الشريف الفيتوري” فخامة الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” لفوزه بفترة ولاية رئاسية ثانية.

وأعرب الفيتوري” عن أمنياته بالتوفيق للرئيس المصري في قيادة بلاده وتحمله للمسئولية الملقاة على عاتقه حيال الشعب المصري خاصة والأمة العربية بشكل عام.

The post ليبيون يهنئون السيسي على رئاسة مصر.. «عقيلة»: اختياركم ذكاء من الشعب.. و«الفيتوري»: على عاتقك أحلام الأمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية