الجالي لـ"بوابة أفريقيا": نجاح تسع عمليات قلب مفتوح بطبي طبرق

أعلن المدير العام لمركز طبرق الطبي “الدكتور فرج عبد الله الجالي” عن نجاح إجراء تسع عمليات قلب مفتوح للأطفال، من عدد من المناطق الليبية منذ وصول الطاقم الأمريكي المتخصص إلى مدينة طبرق.

وأكد الجالي في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن المركز سيوقع قريبا اتفاقية مع الطاقم الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات قلب مفتوح للأطفال من مختلف مدن ليبيا داخل مركز طبرق، وعلى أن تكون زيارات الطاقم مستمرة.

هذا ويواصل الطاقم الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات قلب مفتوح للأطفال من مختلف مناطق ومدن ليبيا الذين لديهم مشاكل كبيرة في القلب.

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