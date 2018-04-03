منظمة حقوقية: تجرم تصريحات سامي الساعدي

‏‎أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التسجيلات المسربة للمدعو سامي الساعدي عضو دار الإفتاء سابقا، والعضو البارز في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة “قد انطوت على جرائم مروعة بحق الليبيين والمؤسسة الأمنية و العسكرية ترقي إلى مصاف جرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”

وشددت اللجنة في بيان لها “على ما يشكله الإرهاب الناتج عن مثل هذه التصريحات من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ، يستوجب المساءلة والمحاسبة ، مطالبة بملاحقة الإرهابيين وداعميهم وضمان منع إفلاتهم من العقاب “.

‏‎وجددت اللجنة “التأكيد على استنكارها وإدانتها الشديدين لكل المواقف والتصريحات التي تستهدف منح الإرهابيين وتنظيماتهم المشروعية الزائفة من خلال المساعدة و الدعم والمساندة ، ومنحهم الغطاء السياسي أو الاجتماعي ، وتؤكد على الحظر القاطع للعنف والكراهية والتحريض والتعاون مع التنظيمات الإرهابية و المتطرفة ، وفقآ لما نص عليه القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وهو ما يؤثم قطعياً التصريحات الصادرة عن قادة وممثلي بعض الكيانات والتيارات والأطراف الدينية المتطرفة”.

ودعا البيان “لجنة مكافحة الإرهاب و لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن ، وكذلك الأعمال التي تشكل أعمال وممارسات إرهابية أو دعم أو تمويل أو تعاون مع التنظيمات الجهادية والارهابية المتطرفة في ليبيا والتي من بينها ( تنظيم أنصار الشريعة الارهابي ، وتنظيم داعش الارهابي وتنظيم القاعدة ) والكيانات والجماعات المتحالفة و المتعاونين مع هذه التنظيمات ، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد”.

‏‎وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بـ”العمل الجماعي الدولي لمكافحة الإرهاب، مشددة على أهمية ملاحقة الدول والكيانات المسئولة عن دعم الإرهاب وتوفير التمويل والتدريب والتسليح للجماعات والتنظيمات والكيانات الإرهابية والجهادية و المتطرفة في ليبيا ، فضلاً عن منح ممثليهم الملاذات الآمنة”.

‏‎كما دعت اللجنة “كل القوي الوطنية والاطراف السياسية والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية إلى تكاتف و توحيد جهودهم لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف بليبيا وحشد الهمم الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره ، وإنهاء حالة ازدواجية المواقف والمعايير إزاء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وذلك لما تشكله من خطر علي كل المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية وعلي حياة المواطنين وسلامتهم في ليبيا ، وكذلك لما يشكله الإرهاب والتطرف من خطر الهوية الوطنية وسيادة الدولة ومؤسساتها ووحدة ترابها وأمنها القومي . “

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