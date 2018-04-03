مؤتمر أنصار النظام الجماهيري يثمن دور السيسي في حل أزمة ليبيا

هنأ المؤتمر العام لأنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على انتخابه رئيساً لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات قادمة.

وتضمنت رسالة التهنئة توجيه “التحية والتقدير للشعب المصري وجيشه البطل الذي كان على موعد مع التاريخ، ونجدد وقوفنا وتضامننا معكم في اجتثاث الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي والتصدي الشجاع والحكيم لكل الأخطار المحيطة بأمتنا العربية”.

وأشار المؤتمر إلى أنه يرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي “نجما ساطعآ يتلألأ في سماء الأمة وقيادة حكيمة” مضيفا “نحيي توجهاتكم الصادقة في النهوض بمصر بالتنمية والبناء والعلم والعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

وثمنت التهنئة دوره “الفاعل للعمل للوصول لتسوية سياسية للازمة الليبية وتثبيت الأمن والاستقرار الذي يعود بالنفع على أبناء الشعب الواحد في ليبيا ومصر”.

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