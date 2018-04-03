عقيلة صالح يبرق للسيسي مهنئا

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وجاء في تهنئة رئيس مجلس النواب “بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية فرصة طيبة أنتهزها باسمي وباسم مجلس النواب والشعب الليبي لنقدم لمقامكم الرفيع والشعب المصري والعربي كله أسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والتوفيق “.

وقال عقلية صالح إن هذا الاختيار يدل على ذكاء الشعب المصري العظيم الذي يعرف قيم الناس وأقدار الرجال فهنيئا للشعب المصري بانتخابكم وهنيئا لكم بهذا الشعب الذي يعرف كيف يختار قادته ومن يحكمهم بإرادته الحرة وعاشت مصر حرة أبية شامخة منتصرة .

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