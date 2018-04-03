طلبة تمريض أجدابيا يحيون اليوم العالمي للتوحد

بمناسبة اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، اقيمت بمدرج المعهد العالي للمهن الطبية أجدابيا، أمس الاثنين ندوة توعوية حول طيف التوحد.

الندوة نظمها طلبة الفصل السادس شعبة التمريض بالمعهد العالي للمهن الطبية وبمشاركة عيادة الطب النفسي بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف التعليمي أجدابيا.

البداية كانت بعرض فيديوهات توضحيه للتعريف بطيف التوحد، بعدها قام طلبة الفصل السادس شعبة التمريض بطرح ورقات عمل مصغرة حول مفهوم الاضطراب، سماته، تشخيصية، طرق علاجه، المفاهيم الخاطئة حول اضطراب التوحد، بالإضافة إلى شروحات مفصلة قدمها أطباء من العيادة النفسية بمستشفى أمحمد المقريف التعليمي أجدابيا.

يشار إلى ان اليوم العالمي للتوحد يصادف الثاني من أبريل من كل عام، ويهدف إلى التعريف والتحذير من مرض طيف التوحد وقد تمت تسمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2007.

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