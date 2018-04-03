لجنة إعادة إستقرار بنغازي تناقش ملف النازحين وتتفق على عدد من المشاريع

عقدت لجنة إعادة إستقرار بنغازي إجتماعاً موسعاً أمس الإثنين، لمناقشة أهم المشاريع التي تعمل اللجنة على تنفيذها في مدينة بنغازي.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، ورئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد عبدالرازق الناظوري، وعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، تم الاتفاق على عدد من المشاريع التي تتعلق بقطاع الصحة والبيئة وتفعيل بعض المشاريع المتوقفة والعمل على إنهاء أزمة النازحين .

الجدير بالذكر بأن لجنة إعادة استقرار بنغازي مشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

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