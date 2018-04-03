مسؤول المنطقة التعليمية بالقبة يتابع سير الدراسة

قام مسؤول المنطقة التعليمية القبة عبدالسيد بورواق أمس الاثنين بجولة تفقدية لبعض المؤسسات التعليمية منها الطليعة وأسماء وافريقيا وشهداء المطار.

وتأتي هذه الجولة لتفقد سير الدراسة ومدى تنفيذ المقررات الدراسية بمختلف المراحل الدراسية حيث شدد مسؤول المنطقة التعليمية القبة على ضرورة استكمال المناهج والمقررات الدراسية بمختلف مراحل الدراسة خلال الفررة الزمنية المقررة.

وفي تصريح لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” اكد فرج الجازوي مدير مكتب الاعلام بالمنطقة التعليمية القبة ان الدراسة تسير بشكل جيد بتضافر جهود المعلمين خاصة في ظل توفر الكتاب المدرسي والمعلم وكافة مقومات العملية التعليمية رغم تأخر صرف مرتبات المعلمين على وجه الخصوص.

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