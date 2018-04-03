القاضي يعلن انتهاء الأزمة الإدارية بشركة الخطوط الإفريقية

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية ابوبكر محمد القاضي انتهاء الخلافات الإدارية داخل الشركة والتي قال إنه كان لها أثر سلبي على الشركة وخدماتها.

ووجه رئيس مجلس الإدارة رسالة رسمية إلى مدراء الإدارات والدوائر والأقسام ومدراء المكاتب والمناطق والفروع ثمن فيه جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة والمدير العام من أجل إنهاء الخلاف وتصحيح مسار الشركة.

وشدد القاضي على ضرورة التوقف الفوري عن القذف والاتهامات والافتراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين العاملين في الشركة وأن يقفوا صفا واحدا بوجه المؤججين للفتن والخلافات من خارج الشركة الذين لهم مآرب أخرى لصالح أطراف خارجية وفق تعبيره.

وكانت إدارة الخطوط الأفريقية بطرابلس أغلقت الأسبوع الماضي مكاتب مبيعات الشركة بالمنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة بنغازي ومطار بنينا وأجدابيا والبيضاء بالإضافة إلى مدينة سرت وسط البلاد بسبب خلافات إدارية على تسيير الشركة بين أعضاء مجلس الإدارة.

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