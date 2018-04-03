صحفي يروي تفاصيل مقتل الشاب الصويعي في الحشان

روى الصحفي الليبي رضا فحيل البوم، اليوم تفاصيل مقتل الشاب (أحمد عبد الباسط الصويعي) في طريق الحشان.

وبحسب فحيل البوم، فإن “الصويعي شاب يدرس في السنة الجامعية الأولى في معهد في جنزور وهو من سكان منطقة الحشان بورشفانة، أراد أن يكمل دراسته وأصر على والديه ان يعمل إلى جانب دراسته”.

ويضيف فحيل البوم إنه في “فجر يوم السبت 31 مارس 2018، وكعادته ؛ عبأ سيارته الكانتر بالخضروات ومعه اثنان من أصدقائه ليبيعها في سوق الجملة بالكريمية، وكان صديق آخر يسبقهم في سيارة اخرى”، مسترسلا “هذه المرة غير مسار طريقه الاعتيادي عبر الساحلي واختار طريق السهلة الواصل بين الحشان والنجيلة وفي تلك الطريق وجدوا الطريق مقفلا بباقي اغصان الأشجار فتوقف بسيارته ونزل اصدقاؤه ليزيلوا تلك الأغصان، وفجاة خرجت مجموعة ملثمة واطلقت الرصاص على احمد فاصابته في رأسه وسرقت هاتفه النقال وما معه من نقود واطلقت الرصاص على صاحب السيارة الأخرى وسرقت هواتف وما لدى الآخرين من نقود ثم اختفت تلك المجموعة”

وختم فحيل البوم روايته بالقول “توفي احمد مساء يوم السبت ووري جثمانه يوم الاحد 1 أبريل 2018 في مقبرة في الطويبية مسقط رأسه ليدفن يوم ميلاده، وصديقه الآخر توفي اليوم”

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