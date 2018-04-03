معيتيق يطلع على الإجراءات المتخذة بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2018

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الإثنين مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية يوسف الغرياني ومدير إدارة المعلومات والتوثيق عبدالحميد أبوجليدة.

الاجتماع تناول بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي.

كما تم التطرق لبرنامج الرقم الوطني والكادر الوظيفي للجهاز الإداري للدولة والتأكيد على استمرار العمل به لربط كافة الجهات مع منظومة مرتبات وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل بما فيها الجهات غير الممولة من الميزانية العامة كالشركات العامة والخاصة والمصارف بسبب الزيادة المفرطة في التعيين والتعاقد في الكادر الوظيفي الذي بلغ أكثر من مليون ما يمثل نسبة 58% من الميزانية العامة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق مع كافة المؤسسات من أجل تطبيق أحكام التشريعات النافدة والعمل على التخفيف من كاهل الخزانة العامة.

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