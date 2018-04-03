مصراتة تحتفل باليوم العالمي للتوحد وتُكرم الجهات الراعية لهذه الفئة

عين ليبيا

احتفلت بلدية مصراتة باليوم العالمي للتوحد حيث نظم الاحتفال المنظمة الليبية لرعاية أطفال التوحد، وقد ألقيت بهذه المناسبة العديد من الكلمات.

كما حضر الاحتفالية محمد التومي عضو المجلس البلدي، والذي عبر في كلمته عن اهتمام المجلس بكل شرائح المجتمع التي تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص، مؤكداً على أن لهذه الفئة حق على المجتمع ليتعاون ويتعاضد بكل مكوناته لإدخال الفرحة عليهم وعلى ذويهم ودمجهم في المجتمع وتوعيته بأهمية هذه الفئة، شاكراً كل من شارك وساهم بالحضور والتنظيم والرعاية.

كما حضر الاحتفالية ممثلين عن كل من مفوضية المجتع المدني، ووزارة الشؤون الاجتماعية. والعديد من الجهات والشخصيات المهتمة وذات العلاقة.

هذا وأختتم الحفل بتكريم الجهات الراعية وبعض المتعاونين مع المنظمة.

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