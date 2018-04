توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء، طقس يميل للاعتدال على أغلب مناطق شمال ليبيا وتبقى الحرارة مرتفعة نسبيا على أقصى مناطق الجنوب.

وتشهد منطقة الشمال الغربي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تميل للانخفاض هذا اليوم حيث تتراوح مابين (20-24) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

أما عن الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده فالسماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة احيانا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصـوى هذا اليوم تتـراوح مابين(26-32) درجة مئوية بينما تتحول الرياح تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

وتشهد منطقة الجنوب الغربي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، سماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (30- 35) درجة مئوية ولا تتجاوز (28) درجة على مناطق القريات والجفرة.

أما عن الجنوب الشرقي الكفرة – تازربو – السرير فالسماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(30 -33) درجة مئوية.

The post الأرصاد: طقس يميل للاعتدال شمالا وحرارة مرتفعة جنوبا اليوم الثلاثاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية