ترأس مسعود بالقاسم، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، اجتماع مكاتب العمل بالبلديات الثاني لعام 2018، أمس، بمدينة شحات، بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون العمل والتدريب، لبحث سير عمل مكاتب العمل وآليات وخطط عمل هذا العام.

