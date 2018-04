“محلل سياسي”: عملية ” عاصفة وطن” غطاء لتحرك أمريكي في ليبيا

خاص / المتوسط

أكد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، أن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تحت عنوان ” عاصفة وطن” هي “غطاء لتحرك امريكي في المنطقة”.

وتوقع “فنوش”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن تقوم القوات الأمريكية باستهداف من تصنفهم بالإرهابيين في المنطقة الوسطى بعد الضربة التي وجهتها على منطقة اوباري”

وقال فنوش” الجميع يعرف بان السراج لا يملك القدرة على تحريك أي قوات.. انما تأتيه الاوامر فينفذ ”

وأردف بالقول: “هذا بالإضافة إلى أن أي صدام أو حرب أو فوضى ستساعده على البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة”

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك”، أعلن عن انطلاق عملية عسكرية فجر أمس الاثنين تحت اسم “عاصفة الوطن” بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي تستهدف ما وصفها بـ “بؤر الإرهاب” كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وأفاد “السلاك”، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلو متر”، شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، زليتن، مؤكداً أن عملية عاصفة الوطن تستهدف فلول تنظيم داعش الإرهابي تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

