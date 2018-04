خاص / المتوسط

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، إن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تحت عنوان “عاصفة وطن” بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لتتبع فلول تنظيم داعش الإرهابي الهاربين من مدينة سرت وضواحيها بعد تحريرها، قال إنها جاءت متأخرة مؤكدا انه كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الارهابي.

وتابع:” وكان الأجدر به اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة مضت وهذا التأخير نتيجة عدم توحيد المؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة وحدة وطنية واحدة”، مشيرا إلى أن الحكومة الواحدة هي الأداة الوحيدة القادرة على توحيد الجيش وباقي مؤسسات الدولة،

وأعرب لنقي عن أمله “أن يكون انطلاق عملية عاصفة وطن حتى وإن جاءت متأخرة ناجحة، وأن يكون هناك تعاون بين قوة مكافحة الإرهاب مع باقي قواتنا العسكرية الأخرى”

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك”، أعلن عن انطلاق عملية عسكرية فجر يوم الإثنين تحت اسم “عاصفة الوطن” بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي تستهدف ما وصفها بـ “بؤر الإرهاب” كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وأفاد “السلاك”، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلو متر”، شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، زليتن، مؤكداً أن عملية عاصفة الوطن تستهدف فلول تنظيم داعش الإرهابي تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

The post “عضو بالأعلى للدولة”: “عاصفة وطن” التي أطلقها السراج جاءت متأخرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية