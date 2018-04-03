الأرصاد الجوية: طقس متقلب، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن حالة الطقس متقلبة في أغلب مناطق شمال غرب ليبيا ،مصحوبة برياح جنوبية نشطة مع إثارة للأتربة والغبار؛ تسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح الأرصاد الجوية في موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين27-33 على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا، مع درجات لا تجاوز 24 درجة مئوية في مصراتة اليوم.

وتوقع المركز وصول درجات الحرارة ليوم الغد إلى 36 درجة مئوية على المناطق الداخلية، مع تحول الرياح بعد ظهر الغد تدريجياً إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الخميس.

وأضاف المركز أن الطقس سيكون مستقرا على باقي المناطق مع تراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي ما بين 21-27، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين، موضحا أن درجات الحرارة على مناطق الجنوب تتراوح ما بين 29-36 درجة مئوية .

وشهدت مناطق شمال وجنوب غرب ليبيا الأسبوع الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة تراوحت ما بين 31 – 35 درجة مئوية.

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