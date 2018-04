وفاة مصاب من القوات المسلحة فى تفجيرات البوابة الشرقية باجدابيا

المتوسط:

توفى اليوم الثلاثاء، سعد موسى محمد خميس القابسي، أحد جنود القوات المسلحة، و الذي اصيب في تفجير بوابة اجدابيا الشرقية يوم الخميس الماضي، متأثرا بجراحه.

وكان المتحدث السابق باسم بلدية إجدابيا، محمد المغربي، أعلن وقوع انفجار عنيف مساء 29 مارس الماضي، هز أرجاء المدينة عند البوابة الشرقية، لافتا في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أن دوي الانفجار سمع في أجراء المدينة، مرجحا أن من نفذ التفجير تنظيم داعش الإرهابي.

وتحصلت صحيفة «المتوسط» على عدد من أسماء القتلى والمصابين ضحايا تفجير البوابة الشرقية في أجدابيا، الذين بلغ عددهم 9 قتلى.

والأسماء التي تحصلت عليها المتوسط هي: أيمن القبايلي، ومحمد القبايلي، ويونس القبايلي، وأيمن الشيخي، ويونس القابسي، وعمر فرج، ومحمد سعيد عوض.

فيما جاءت أسماء المصابين كالتالي: مرعي صالح سليمان القبائلي – مدني، وإبراهيم مراجع إبراهيم – شرطة عسكرية، وسعد القابسي – الكتيبة 304، ومحمد هدية – الكتيبة 304، ومحمد سعيد – الكتيبة 304.

