«وسائل التواصل الجديدة».. معسكرات لتنفيذ وتسهيل العمليات الإرهابية

المتوسط:

التطور التكنولوجي والتقنيات الجديدة وظهور الإنترنت جعل الأمور أكثر سهولة في عملية التواصل، وخاصة عبر أجهزة المحمول والآيباد وغيرها من وسائل الاتصالات التي تشكل طفرة كبيرة جمعت العالم في قرية كونية صغيرة يتلاقى أفرادها عبر شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتوتير واتساب وفيبر والإنستجرام».

وبالرغم من التطور الحديث الذي وصل إليه العالم في تقنيات التواصل الاجتماعي إلا أنه صعب السيطرة عليه فكما يستخدم كأداة إيجابية تستغله أيضا المنظمات الإرهابية لتسهيل وتنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال الإجرامية المتطرفة.

وبالنظر إلى حوادث إرهابية وقعت في العديد من الدول، ثبت من خلال التحقيقات أن شبكات التواصل الاجتماعي كان لها الدور الفعال في تواصل الإرهابيين وتحديد موعد العملية الإرهابية مستخدمين حسابات وصفحات دعائية خاصة بأفراد وجماعات يركزون على ترويج ثقافة التطرف، وعلى وجه الخصوص حسابات في موقع “تويتر”، بالإضافة إلى حسابات تبث مواد حماسية على موقع “يوتيوب”، إلى جانب منتديات يديرها متطرفون.

تفجير سان بطرسبورغ

أعلنت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي، سفيتلانا بترينكو، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع بمترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبورغ عام 2017، نفذه إرهابيون ينتمون للجماعات الإسلامية المتطرفة، مشيرة إلى أنهم لا يعرفون بعضهم بعضا، وتواصلوا فيما بينهم بواسطة تطبيقات التواصل “ماسنجر”.

وقالت بترينكو، للصحفيين: “هذا العمل الإرهابي نفذته إحدى الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة، ما شكل صعوبة خاصة، هو أن العميل والمنظمين والمنفذين للعمل الإرهابي لم يكونوا على معرفة ببعضهم بعضا وتواصلوا فيما بينهم بمساعدة وسائل الاتصال الحديثة”.

أنصار بيت المقدس

ومن أشهر العمليات الإرهابية التي اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ أعمالها جماعة أنصار بيت المقدس هي من أبرز الجماعات الجهادية في مصر، التي استخدمت موقع تويتر لبث بياناتها والتواصل مع أفرادها، وهي تنشط في شمال سيناء وأعلنت مسئوليتها عن مقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة، وهي غيرت اسمها إلى “ولاية سيناء” بعد إعلان بيعتها لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر الماضي، وقد أغلقت حسابات التنظيم عشرات المرات إلى أن توقف مؤخرا عن إنشاء صفحات له، لكنه يصدر بياناته ورسائله عبر عناصره ومؤيديه.

تفجير الكنيسة البطرسية

بتاريخ 11 ديسمبر 2016 وقع تفجير إرهابي كبير، حيث تم تفجير الكنيسة البُطرسية بالعباسية بالقاهرة، وسقط علي إثر هذا الحادث مالا يقل عن 25 شخصاً، كما اُصيب العديد من المواطنين الآخرين، وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي هذا الحادث.

وبينت التحقيقات أن الذي قام بهذا العمل الإرهابي شخصاً يُدعي محمود شفيق محمد مصطفي 22 عامًا من مُحافظة الفيوم، كان قد انضم لتنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لداعش، ومطلوباً من قبل الجهات الأمنية، لتورطه في تجنيد شباب على “الفيس بوك” تحت اسم “أحمد الراشد” والتواصل معهم لتنفيذ العملية.

هجمات مومباي

عام 2008 أُعلن أنها قد تمت من خلال المتابعة والاعتماد على معلومات كانت تنشرها نائب مساعد وزير شئون الدبلوماسية عن أماكن تواجدها على صفحتها الخاصة على “فيس بوك”، وقد استفاد منها الإرهابيون في القيام بعملياتهم، وهو أمر يدعو إلى توخي الحذر من قبل العاملين في الجهات الحيوية في الدولة، ويستوجب الحرص في نشر الصور والإعلان عن أماكن التحرك والتواجد بشكل يسهل من مهمة الإرهابيين الذين اعتمدوا خلال الفترة الأخيرة على عمليات استهداف الشخصيات العامة، والإعلان عن قائمة اغتيالات تضم مسئولين وشخصيات عامة.

مجزرة كرم القواديس

في أكتوبر 2014، والذي استشهد على إثرها 31 من جنود القوات المسلحة المصرية من خلال تفجير الكمين بواسطة سيارة ملغومة، ثم قيام مسلحين بمهاجمة الجنود الذين نجوا من التفجير، وقتلهم، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر النوعية التي كانت موجودة في الموقع.

الإرهاب في تونس

تمكنت يوم 05 مارس 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن جهة الكرم تونس العاصمة، وبالتحري معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك.

وسائل الإرهاب الجديد

وعبر وسائل كهذه، جندت التنظيمات الإرهابية أشخاصاً مثل “صابرهان حسانوف” و”وسام الحنفي”، أحدهما أمريكي استرالي والآخر أمريكي، اللذين ألقت السلطات الأمريكية القبض عليهما في عام 2009 بتهمة دعم القاعدة وجمع أموال لها، وشراء أجهزة إلكترونية كوسائل التفجير.

وقد نشرت صحيفة “التليجراف” البريطانية يوم 5 يونيو 2012 تقريراً عن الجرائم المرتبطة بموقع فيسبوك، جاء فيه أن “بريطانيا وحدها شهدت في عام 2011 حدوث 12,300 جريمة وفقاً لبيانات الشرطة البريطانية، بمعدل جريمة واحدة كل 40 دقيقة، من بينها جرائم قتل واغتصاب وانتهاك أطفال جنسياً واعتداء وخطف وتهديد بالقتل وتخويف واحتيال”.

وتفرض هذه الجرائم التي يلعب الضحايا دوراً في تسهيل وقوعها تحدياتٍ على الأجهزة الأمنية المعنية، وتزيد من مخاوف المجتمع وشعوره بافتقاد الأمن والأمان، حيث تواصل الضحايا مع الجناة على الفيس بوك بالدرجة الأولى.

وفي ذات السياق، أكدت راغدة درغام، مديرة مكتب صحيفة الحياة في نيويورك، في تصريحات صحفية، أن غالبية الرسائل التي تأتي على شبكات التواصل الاجتماعي من جهات مجهولة الهوية وغالبا ما تكون من أطراف لديها أجندات خفية يريدون تحقيقها في الشرق الأوسط وبث رسائل هي في الغالب فيديوهات دموية لمقاتلين يرتدون الملابس السوداء المفخخة حاملين أسلحتهم المتطورة يأخذون النساء سبايا ويتقاسمونها، وهذه رسائل تستهدف من ورائها منظمات إرهابية جمهوراً وفئات من الشباب بعينها لإقناعهم بأن الإرهابي قائد ناجح فيما يقوم به فينجذب الشباب إليهم.

ومن جانبه، أوضح محمد الأصفر، الأستاذ بجامعة الإعلام الليبية، أن هناك انتشارا واسعا لخطاب الكراهية والعنف والاستغلال للهجرة غير الشرعية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في النطاق الليبي، “تأثير ذلك كان واضحا من خلال ارتفاع استهداف الصحافيين والمدونين بلغت درجة الاغتيال، مشيرا الى إن “عدم الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد ساهم في نشر الفتن والفوضى وأيضا تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية”.

وجدير بالإشارة أن شبكة فيسبوك العالمية قالت إن هناك أكثر من 1.2 مليار نسمة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل في نقل الأحداث والنشر والإعلام والتسويق.

وأثبتت دراسة أخرى صادرة عن برنامج الحوكمة والابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ذكرت أن قاعدة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في 22 دولة عربية هي الأكثر شعبية في العالم الافتراضي حتى تجاوزت 81.3 مليون مستخدم يتواصلون وينشرون الأخبار بالمحتوى المكتوب أو بالصورة أو الفيديوهات يتبادلون كل ما يدور في حياتهم الشخصية بسهولة، بالإضافة إلى إنشاء المدونات وإجراء المحادثات الفورية التي تتيح التواصل مع الأصدقاء والزملاء وتقوي الروابط بين أعضائها في عالم افتراضي.

The post «وسائل التواصل الجديدة».. معسكرات لتنفيذ وتسهيل العمليات الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية