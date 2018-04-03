تكليف نقيب مجدي العرفي رئيساً للمكتب الإعلامي بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى

بنغازي 03 أبريل 2018 (وال)- أصدر رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري، قراراً بتكليف رئيساً للمكتب الإعلامي بالغرفة .

هذا وجاء في القرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- بالإشارة إلى كتاب سيادة القائد العام للقوات المسلحة بشأن تشكيل الغرفة الأمنية المركزية، وعليه تم تكليف نقيب مجدي بوبكر مفتاح العرفي بالعمل في الغرفة الأمنية المركزية رئيساً للمكتب الإعلامي بالغرفة اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب 31 مارس الماضي . (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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