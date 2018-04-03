بالصور| بلدية صبراتة تباشر تنظيف شواطئ المدينة لتوفير بيئة ملائمة للعائلات

ليبيا – بدأت لجنة الاشراف على المصائف وتنظيم الشواطئ بالمجلس البلدي صبراتة عملية إزالة وتنظيف الشواطئ من المباني العشوائية والتي بنيت بطريقة غير قانونية.

اللجنة المشكلة من المجلس وفق القرار رقم 20 لسنة 2018 تعمل بالتعاون مع عدد من الأجهزة الأمنية هذه الفترة على أعمال التنظيف والإزالة بداية من المصائف بمنطقة الوادي.

وستعمل اللجنة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس البلدي صبراتة خلال الأيام القادمة على استكمال عمليات التنظيف والإزالة لكافة المباني العشوائية من منطقة الوادي شرقاً إلى تليل غرباً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الهادفة لتوفير بيئة نظيفة وملائمة للعائلات وكافة المواطنين الراغبين في زيارة شواطئ بلدية صبراتة.

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