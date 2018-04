المتوسط:

تحدث مدير إدارة الامتحانات «محمد العروسي»، بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني ، في فيديو بث مباشر عبر صفحة وزارة التعليم، منذ قليل، عن توزيع الدرجات لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، آخر الترتيبات والتحضيرات لامتحانات الشهادات العامة.

لمشاهدة الكلمة

