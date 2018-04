مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يشدد على الالتزام والزي الرسمي خلال تفقده مكتب النواحي الأربعة

المتوسط:

أكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد الدامجة، على ضرورة التعاون مع مديريات الأمن بمنطقة، النواحي الأربع والتقيد بالتعليمات واللوائح والالتزام بالزى الرسمي، والضبط والربط.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها ” الدامجة” لمكتب النواحي الأربعة التابع للإدارة العامة للأمن المركزي، أمس.

ورافق ” الدامجة ” خلال هذه الزيارة معاون الشؤون الأمنية، وعدد من الضباط التابعين للإدارة وعقد على هامش الزيارة، اجتماعا لبحث الصعوبات التي تواجه عمل منتسبي المكتب والعمل على حلحلتها وتذليلها.

