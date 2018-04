جماهير نادي «النصر والأهلي» ببنغازي يهدون القوات المسلحة درعًا تكريمًا

المتوسط

قدم مجموعة من الرياضيين والمثقفين من جماهير نادي النصر والأهلي ببنغازي، درع تكريم للقيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدين دعمهم للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، في حربها على الإرهاب ودعمها للرياضة والثقافة.

تسلم درع التكريم رئيس هيئة السيطرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء عون إبراهيم بمقر القيادة، مثمنًا دور نادي النصر والأهلي وجميع الأندية في دعم القوات المسلحة وتقديم شبابها في مساندة الجيش خلال حربه على الإرهاب.

وأوضح «عون» أن شباب الأندية لبوا نداء الوطن وساهموا في الدفاع عن ليبيا وتحريرها وهزيمة الإرهاب واجتثاثه من مدينتهم بنغازي العصية.

