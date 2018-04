براءة «الساعدي القذافي» من قتل اللاعب بشير الرياني

المتوسط:

قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، ببراءة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في القضية التي اتهم فيها بمقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني.

وقالت المحامية مبروكة التاورغي، دفاع «الساعدي القذافي»، في تصريحات صحفية: «إن المحكمة عقدت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الساعدي في القضية رقم (2005/877) التي تنظر في قضية مقتل الرياضي بشير الرياني».

وأكدت «التاورغي» أن موكلها حصل على براءة في هذه القضية، بناء على شهادة الشهود وملف القضية الذي اُغلق منذ سنوات.

وأجلت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس أكثر من مرة النظر في قضية اللواء الساعدي لأسباب مجهولة، فيما تداول عدد من وسائل الإعلام أنباء حول إجبار بعض الشهود على الشهادة زوراً في أول أيام التحقيق مع الساعدي من عام 2014م.

