صحيفة تشادية تكشف عن إجمالي عدد قوات فصائل المعارضة المنتشرة فى جنوب ليبيا

ليبيا – كشفت صحيفة ” الوحدة إنفو ” التشادية وايعة الانتشار فى تشاد عن مفاوضات قالت أنها ستجري لانسحاب قوات فصائل المعارضة من ليبيا ووقف القتال معهم .

وفى مقال نشرته الصحيفة ، الثلاثاء ، بالفرنسية وترجمته صحيفة المرصد ، قالت بأن هجوم قوات ” الجنرال خليفة حفتر ” ضد مواقع المعارضين التشاديين لا يبدو انه يحصل على موافقة قادة القبائل الليبية.

وبحسب المقال ، فأن هذه القبائل التي لم تسميها الصحيفة طلبت من المشير حفتر وقف اي عداء عسكري على المسلحين التشاديين والتفاوض معهم عوضاً عن ذلك لكي ينسحبوا من ليبيا.

وأضافت الصحيفة : ” من شأن قصف مواقع المعارضين التشاديين ان يؤدي الى زيادة الضغط على الشعب الليبي في مناطق الصراع كما هو فى سبها ” . وذلك فى إشارة منها الى نيتهم التصعيد فى حال استمر استهدافهم .

وكشفت الصحيفة عن أن عدد المعارضين التشاديين داخل مختلف مناطق أراضي جنوب ليبيا يبلغ فى الوقت الحالي 11.000 رجلاً موزعين على ستة حركات مسلحة من بينها المجلس وقوات المجلس الثوري بقيادة تيمان أرديمي المقيم فى قطر وفصيل آخر .

وختم ” الوحدة إنفو ” تقريرها بأن الحركات الثلاث هي الاكثر تسليحلاً و تنظيماً وبأن إخراجها بالقوة من ليبيا سيكون مهمة صعبة على الجنرال حفتر وذلك على حد قولها .

الترجمة : المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية