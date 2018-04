قال سليم الشحومي، المنسق الإعلامي لبلدية بنغازي، إن إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان البلدية تواصل أعمال النظافة وإزالة الأكوام بمحيط وداخل أسوار نادي الأهلي الرياضي بمنطقة قاريونس.

وأضاف «الشحومي» في تصريحات صحفية، أن مواصلة أعمال النظافة وإزالة المخلفات تأتي بالإضافة إلى تنظيف المسطحات الخضراء التي كانت تعاني الإهمال.

