«الشارف» عميدًا لـ«الاقتصاد والعلوم السياسة ببني وليد» خلفًا لـ«عبد المجيد»

تسلم الدكتور الشارف انبية عامر، منصبه الجديد كعميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة بني وليد، خلفا للدكتور عثمان عبد المجيد، بحضور لجنة التسليم والاستلام عن الجامعة.

وأقيمت أمس الاثنين مراسم التسليم والتسلم برئاسة الدكتور الفاضل إبراهيم خليل، وبحضور رؤساء الأقسام العلمية بالكلية، ورئيس مكتب التخطيط والمتابعة بالكلية، ورئيس اتحاد الطلبة بالكلية.

وأثنى الحضور على المجهودات القيمة التي قام بها الدكتور عثمان عبدالمجيد، عميد الكلية السابق، متمنين التوفيق والسداد لعميد الكلية الجديد الدكتور، للرقي بالكلية إلى المستويات العلمية اللائقة بها.

