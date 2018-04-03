السراج يبحث إعادة تفعيل الحركة الجوية بمطار أوباري مع وفد من المدينة

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفداً عن مدينة أوباري ضم عبد القادر يحي عضو مجلس النواب عن المدينة، و أحمد خليفة عميد البلدية إلى جانب عضو المجلس البلدي، وعضو المجلس الاستشاري، وعضو مجلس الأعيان.

وقدم الوفد للسراج شرحاً وافياً عن المختنقات التي تعاني منها مدينة أوباري، وإيجاد السبل الكفيلة بحلحلتها كما تطرق اللقاء إلى وضع محطة الكهرباء الغازية بالمدينة والتي مازالت متوقفة عن العمل، ولما تشكله من أهمية قصوى في تقديم خدمات الطاقة للمواطن.

كما تناول اللقاء إعادة تفعيل الحركة الجوية بمطار أوباري وربطه بالمطارات الأخرى لتسهيل حركة تنقل المواطنين في ربوع ليبيا، حيث يجد المواطنين في هذه المنطقة صعوبة بالغة في التنقل.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه سيعمل من أجل أن يتبوأ الجنوب الليبي المكانة اللائقة به، وليكون رافداً من روافد الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا.

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