«عيسى رشوان» يتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بمغالطة الرأي العام

عين ليبيا

كشف الناشط والمدون الليبي «عيسى رشوان» في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «مصطفى صنع الله» قد وقع بشكل منفرد مشروع تصميم مقر المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي مع مقاول إيطالي، في إشارة منه بأن هذا المشروع ما هو إلا حبر على ورق.

حيث برر رشوان إشارته بأن توقيع المشروع عبارة عن رشوة إعلامية سياسية للرأي العام في بنغازي بقوله أن «جميع المختصين بهذا الشأن يعلمون أن صنع الله كان ولا يزال أول المعارضين لعودة مؤسسة النفط إلى بنغازي بالإضافة إلى بروين و الشكماك حيث كانوا أول المعارضين على وجودها في بنغازي لذلك أصدروا القرار رقم 100 أيام حكومة علي زيدان».

يذكر أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كان قد وقع في وقت سابق عقد للخدمات الاستشارية لمشروع مباني المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي مع شركة أرتيليا في ميلانو.

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