استئناف طرابلس تقضي ببراءة الساعدي القذافي في قضية الرياني

قضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة الساعدي معمر القذافي في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني.

وبينت مبروكة التاررغي محامية الساعدي في تصريحات صحفية أن موكلها نال البراءة بناءاً على شهادة الشهود وملف القضية الذي أغلق منذ سنوات.

وأوضحت أن محكمة استئناف طرابلس عقدت، اليوم، جلسة لمحاكمة الساعدي في القضية رقم (2005/877) التي تنظر في قضية مقتل الرياضي بشير الرياني مؤكدة ان المحكمة قضت ببراءته.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس أجلت أكثر من مرة النظر في قضية الساعدي لأسباب مجهولة.

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