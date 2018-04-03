وعود من السراج لأوباري

قدم وفد من مدينة أوباري، لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء، ملخصا حول المختنقات التي تعانيها المدينة وعلى رأسها محطة الكهرباء الغازية المتوقفة منذ اختطاف المهندسي الأتراك، وإعادة تشغيل مطار أوباري.

وشمل الوفد كلا من عضو مجلس النواب عن أوباري عبدالقادر يحي، وعميد البلدية أحمد خليفة، إلى جانب عضو المجلس البلدي، وعضو المجلس الاستشاري، وعضو مجلس الأعيان. وبحثوا مع السراج في طرابلس، السبل الكفيلة لحل مشاكل مدينة أوباري، والتي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.

من جهته، أكد السراج أنه سيعمل على مساعدة الجنوب لتجاوز المختنقات التي تواجهه وليكون داعما للأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية.

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