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وعود من السراج لأوباري

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم وفد من مدينة أوباري، لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الثلاثاء، ملخصا حول المختنقات التي تعانيها المدينة وعلى رأسها محطة الكهرباء الغازية المتوقفة منذ اختطاف المهندسي الأتراك، وإعادة تشغيل مطار أوباري.

وشمل الوفد كلا من عضو مجلس النواب عن أوباري عبدالقادر يحي، وعميد البلدية أحمد خليفة، إلى جانب عضو المجلس البلدي، وعضو المجلس الاستشاري، وعضو مجلس الأعيان. وبحثوا مع السراج في طرابلس، السبل الكفيلة لحل مشاكل مدينة أوباري، والتي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.

من جهته، أكد السراج أنه سيعمل على مساعدة الجنوب لتجاوز المختنقات التي تواجهه وليكون داعما للأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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