ماذا قال خالد الخويلدي بعد الحكم ببراءة الساعدي ؟

قال خالد نجل المسؤول الليبي السابق الخويلدي الحميدي أنّه “يوجه التحية للقضاء الليبي الذي حكم ببراءة الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني”.

وقال الحميدي حسب ما نقلت مصادر إعلامية “مازال في وطننا الخير تحية للقضاء الليبي، ونهنئ أنفسنا لشجاعة ونزاهة رجاله”

من جانبه قدم المجلس الاجتماعي لقبائل العربان السعفات والحميدات بمدن الجميل وصرمان “تهانيه لأسرة القذافي بمناسبة براءة الساعدي”.

وقضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة الساعدي معمر القذافي في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني وبينت مبروكة التاررغي محامية الساعدي أن موكلها نال البراءة بناءاً على شهادة الشهود وملف القضية الذي أغلق منذ سنوات.

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