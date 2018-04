«التخطيط الأمني بداخلية المؤقتة» تطالب «الثني» بإعدام مزوري الجنسية الليبية

المتوسط:

طالبت الإدارة العامة للتخطيط الأمني والاستراتيجي بوزارة الداخلية، عبد الله الثني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف، بإعداد مشروع قانون يحمي الجنسية الليبية ويغلظ العقوبة على كل من تحصل أو شارك في تزوير الجنسية بمستندات ووثائق مزورة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وقال وائل أحمد محمد ديبك، معاون مدير الإدارة، في بيان له اليوم، «إن المرحلة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011 جعلت الكثير من ضعاف النفوس من غير الليبيين يتحصلون على الجنسية الليبية بمستندات ووثائق مزورة وبالمخالفة لأحكام قانون الجنسية الليبية وبمساعدة عديمي الوطنية من الليبيين».

واعتبر «دبيك» أن تزوير الجنسية الليبية خطر يهدد الأمن القومي للبلاد ومستقبل الأجيال القادمة، مقترحا إعداد مشروع قانون يشدد العقوبة بالسجن المؤبد والإعدام لكل من تسول له نفسه من غير الليبيين التحصل على الجنسية الليبية بمستندات مزورة.

واختتم معاون مدير الإدارة العامة للتخطيط الأمني والاستراتيجي بوزارة الداخلية بيانه قائلا: «إن تغليظ العقوبة تجعل الجميع يفكر ألف مرة قبل الإقدام على تزوير الجنسية الليبية»، مطالبا بإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب لدراسته وإقراره بصفته السلطة التشريعية المخولة بإصدار القوانين والتشريعات.

