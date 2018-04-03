وفاة بشير العلاقي طبيب العقيد الراحل معمر القذافي

توفي اليوم الثلاثاء الدكتور بشير العلاقي طبيب العقيد الراحل معمر القذافي اثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وقال المسؤول الليبي السابق، مصطفى الزائدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “العلاقي الذي توفي في مدينة طرابلس لم يكن يعاني من مشكلات صحية”.

وأضاف الزائدي أن “العلاقي (مواليد 1952) كان زميله في الدراسة والعمل ومن خريجي الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة بنغازي وتقلد عدة مناصب منها انه كان أستاذا لأمراض الباطنة بالجامعات الليبية وأول رئيس للجنة الوطنية لمكافحة العوز المناعي المكتسب والوباء الفيروسي وعضوا في مجلس التخصصات الطبية الليبية كما كان طبيب الزعيم الراحل ومسؤول العيادة الخاصة بالقيادة لعقود”

وأكّد الزائدي أن “العلاقي كان متواضعا لدرجة انه لم يكن يعرف بنفسه انه طبيب الزعيم الراحل” وفق تعبيره.

وتابع المسؤول الليبي السابق كان “طبيبا مخلصا في عمله صادق في قوله تقي في فعله” على حدّ قوله.

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