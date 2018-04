«المريمي» يكشف تفاصيل جلسة «النواب» الاستثنائية برئاسة «النويري»

المتوسط

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، إن جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس فوزي النويري.

وأضاف «المريمي» في تصريحات صحفية لـ «المتوسط» أنه تم خلال الجلسة مناقشة ما يتعلق بديوان المحاسبة، وتقرر تأجيل البث فيما يتعلق بهذا البند إلى الجلسات القادمة.

وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة ما يمر به الجنوب الليبي من قضايا وأزمات، وتقرر في ذلك ضرورة العمل على حل القضايا التي يعاني منها الجنوب من خلال مجلس النواب والمشائخ والأعيان والحكماء وكل الجهات ذات العلاقة واستعادة الأمن والأمان والاستقرار للجنوب الليبي.

ولفت إلى أن فوزي النويري، أفاد بأن هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو السادة أعضاء مجلس النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس إلى ضرورة حضور جلسات المجلس المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع خاصة وأنه لا توجد أية عوائق تمنعهم من ذلك وأن الظروف السياسية مهيأة أكثر من أي وقت مضى لأداء مهامهم التشريعية وعملهم باللجان البرلمانية الدائمة.

وأوضح أن ما تمر به البلاد من ظروف شتى يستوجب منا جميعا الحضور وإقرار القوانين والقرارات المصيرية التي تهم البلاد ولذلك يرجى من الجميع الحضور في المواعيد المقررة لانعقاد مجلس النواب من كل أسبوع.

