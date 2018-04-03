عبد الجليل: المجتمع الدولي لا يمكن "أبدا" أن يمس بالسيادة الليبية

قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل انه حريص على أن تكون قطر هي أول دوله يزورها كرئيس للمجلس الوطني الانتقالي معربا عن سعادته بهذه الزيارة. جاء ذلك في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار كانت سجلت في 6 أكتوبر عام 2011 وأعادت القناة إذاعتها. وكشف عبد الجليل في المقابلة التي رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية أن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل كان تقدم باستقالته من المكتب اعتراضا على رفض المجلس الانتقالي تشكيل حكومة موسعة في ذلك الوقت.

وبين عبد الجليل أن جبريل كان يريد تشكيل الحكومة لأنه كان يتعرض لضغوط من الأطراف التي تتناحر في ليبيا في إشارة إلى الصراع على السلطة. وكشف عبد الجليل وجود تنافس بين مختلف الأطراف في ذلك الوقت لتنسب لنفسها الفضل في (سقوط طرابلس) سواء كان علي الصربي أو محمود جبريل. وبشأن موقف المجتمع الدولي من ليبيا والمخاوف من دورها المقبل في البلاد قال عبد الجليل قال انه لا يمكن “أبدا” أن يتدخل المجتمع الدولي للمساس بالسيادة الليبية معتبرا أن أجهزة الدولة الليبية بدأت تفرض سيطرتها في البلاد.

مشيرا إلى أنهم طالبوا من الجزائر “طرد” أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي لأنها تشكل خطرا على ما وصفها ب”الثورة”. وبشأن قضية عودة اليهود إلى ليبيا قال إن كل من يحمل جنسية ليبية له الحق في العيش بليبيا شرط أن لا يكون تحصل على جنسية إسرائيلية.

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