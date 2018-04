مركز «دعم المرأة» بطرابلس يُنظم احتفالية لدعم المهاجرين

المتوسط:

تحت عنوان «أنا إنسان»، نظم مركز دعم المرأة بطرابلس، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، احتفالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين.

وشارك المهاجرون بعروض فنية راقصة وموسيقية، بحضور الأطفال، حيثُ تخلل الاحتفالية لقاءات مع الأطفال والسيدات لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

يُشار إلى أنَّ الاحتفالية كانت بدعم من منتدى تمكين المرأة والشباب، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اللذين أكدا على أهمية البعد التنموي في استراتيجية مكافحة الهجرة غير القانونية، استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية 20-30، ودور المرأة كزوجة وأم في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير القانونية، والحلول البديلة المتاحة لهم.

