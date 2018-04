المتوسط:

قالَ الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب، إنَّ الأمم المتحدة تُدير الأزمة الليبية ولا تسعى لحلها، كما أنَّ ليبيا تخترقها مُخابرات أجنبية.

وأضاف «عبد النبي»، خلال تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ الانقسام السياسي الحالي في ليبيا هو سبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأوضح «عبد النبي»، أنَّ مسودة الدستور يشوبها الكثير من الجدل، ويحتج عليها الكثير من أفراد الشعب الليبي.

