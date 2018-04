مالية “الوفاق” و”المؤقتة” يتفقان على آليه صرف رواتب يناير وفبراير للعام الجاري

المتوسط :

اتفقت وزراة المالية بحكومة الوفاق الوطني مع وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، حول آليه تهدف إلى منع تأخر تسييل قيمة المرتبات لشهري يناير وفبراير العام الجاري.

وأوضح وزير المالية بحكومة الوفاق “اسامة حماد”، خلال تصريحات مرئية ، بأن الإدارات الفنية بكلتا الوزارتين توصلتا لوضع استراتيجية التوحيد وإيجاد آليات ناجحة من شأنها منع تأخر تسييل الرواتب، فضلا عن قيامها بوضع خطة حول تجميع مرتبات العاملين بالقطاعات المختلفة وتمريرها عبر منظومة الرقم الوطني.

وفي سياق متصل، أفاد حماد، بأن الوزارتين اتفقا مع البنك الإسلامي في دعم بعض المشاريع الخاصة بإعمار جامعة بنغازي ، مبينا أنه سيتم إرسال فريق للجامعة خلال الأسابيع المقبلة لتقييم الوضع و تقدين تقرير مفصل بشأنه.

