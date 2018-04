المتوسط :

أعربت المنظمة الليبية للإغاثة عن قلقها البالغ إزاء أوضاع نازحى تاورغاء في مخيمات منطقتي قرارة القطف وهراوة ومايتعرض له من انتهاكات منافيه لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أنها تتابع عن كثب أحوال النازحين من خلال اللجنة المكلفة من المنظمة بالتواصل المستمر مع الأهالي والنازحين واللجان المشرفة، واصفة الوضع الإنساني للنازحين بــ”المأساوي”، بسبب نقص الدواء والغذاء في المخيمات.

ودعت المنظمة الجهات المعنية والسلطات الليبية كافة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء النازحين، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم من مواد غذائية وطبية و غيرها من المستلزمات الأخرى.

The post المنظمة الليبية للإغاثة تعرب عن قلقها إزاء أوضاع نازحى تاورغاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية