حكماء سبها يدعون أطراف الجنوب إلى المصالحة

أطلقَ عددٌ من حكماء مدينة سبها وأعيانها، نداء مُصالحة، يَستهدف جميع المكونات في الجنوب، في الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة نبذ العنف والسعي نحو المصالحة والتعايش السلمي.

وطالب البيان، القوات المسلحة والشرطة والجهات الأمنية العامة، باستهداف كل من يغلق الطريق بين مرزق وأوباري بمدخل سبها، محملاً بلديات الجنوب المسؤولية الكاملة جراء السكوت عما يجري للمدينة من اقتتال وحصار، وعدم السعي لوقف الاعتداءات على الجهات العامة وممتلكات المواطنين.

وختامًا، اتهم أهالي مدينة سبها، تشكيلات العصابات التشادية والمرتزقة من الدول الأخرى، بإغلاق الطريق بين مرزق وأوباري بمدخل سبها، بالإضافة إلى إغلاق طريق القرض الزراعي.

