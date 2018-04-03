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السراج: ندرك جيدا أوضاع الجنوب، ونعمل على تحسينها

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، إنه يدرك جيدا الأوضاع التي تعاني منها مدينة أوباري، ومدن الجنوب كافة.

وأضاف السراج خلال اجتماعه بوفد من مدينة أوباري، أن حكومته ستعمل كل ما بوسعها ليتبوأ الجنوب الليبي المكانة اللائقة به، ويكون رافدا من روافد الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

وناقش السراج مع الوفد سبل إعادة تفعيل الحركة الجوية بمطار أوباري، وربطه بالمطارات الأخرى؛ لتسهيل حركة التنقل بين الجنوب ومناطق الغرب والشرق.

يذكر أن مدن الجنوب تعاني من وضع أمني متردٍّ، ونقص حادٍّ في الخدمات الأساسية.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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