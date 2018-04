«الليبية للعدالة» تُنظم ندوة عن إصلاح المؤسسات الأمنية

المتوسط:

تُنظم «المنظمة الليبية للعدالة الانتقالية» وكلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، إقامة ندوة علمية بعنوان «إصلاح المؤسسات الأمنية في إطار العدالة الانتقالية»، وذلك يوم السبت الموافق 7 / 4/ 2018، بمقر كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية بالمجمع الأمني خلة الفرجان.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على آليات الاصلاح التي تقتضيها العدالة الانتقالية، ومعرفة العوائق والعراقيل التي يجب معالجتها على أسس علمية، ونظرة في التشريعات النافذة ومحاولة العمل مناقشة أوجه القصور، فضلاً عن ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الجمهور.

