المفوضية تبحث توفير متطلبات الانتخابات

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، الثلاثاء، مع المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، احتياجات المفوضية من الدعم الفني واللوجستي والمالي لتتمكن من الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية القادمة والتي تأتي ضمن خطة العمل للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وناقش الجانبان، وفق بيان لحكومة الوفاق، مقترح المنظومة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب والتحقق من الهوية، فيما دعا السني جميع المكونات الليبية لتوفير الظروف الملائمة لاستكمال هذا الاستحقاق. وأكد السني دعم رئيس المجلس الرئاسي الكامل للمفوضية وتوفير إمكانيات حكومة الوفاق لإنجاح مهمتها.

ووفق خطة عمل المبعوث الأممي والتي وافق عليها مجلس الأمن، فإنه من المزمع أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا لعام الحالي.

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