اجتماع هام لتفعيل عمل العنايات وحلحلة المشاكل المعيقة للعمل بمستشفى الهواري

بنغازي 03 أبريل 2018 (وال) – عقد وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويري اجتماع صباح اليوم الثلاثاء مع مدير عام مستشفى الهواري العام الدكتور عمران الشعاب الفيتوري .

وبحث السادة المجتمعون تفعيل عمل العنايات وحلحلة المشاكل المعيقة للعمل بمستشفى الهواري، بالإضافة إلى مشكلة طفح المياه السوداء حتى يتم حلها بطريقة جذرية عن طريق السيد عميد بلدية بنغازي .

كما ناقش كويري مع الفيتوري آلية العمل على صيانة معمل التحاليل، وصيانة شبكة الغازات الطبية الخاصة بالعنايات بالمستشفى .

وتكفل وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى بتجهيز العنايات من أسرة وأجهزة، وتم هذا الاجتماع بحضور المهندس خالد العرفي مدير إدارة الشؤون الفنية والهندسية بمستشفى الهواري والمهندس فرج الخفيفي مدير مكتب المشروعات بمكتب الوكيل والمستشارين الإداريين بمكتب الوكيل الأستاذ أحمد السنوسي والمهندس جمال المقني مسؤول تجهيزات المعدات الطبية بمكتب الوكيل و الأستاذ عبد المنعم الزاوي و مدير مكتب الوكيل الأستاذ إبراهيم الفرجاني . (وال – بنغازي) ع م

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