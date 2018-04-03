ندوة بعنوان السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي في الجامعة الليبية الدولية بنغازي

بنغازي 03 أبريل 2018 (وال) – نظم حزب التكتل المدني الديمقراطي (تحت التأسيس) مساء اليوم الثلاثاء ندوة علمية تمحورت حول “السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي ..إسقاطً على المشهد السياسي الليبي الراهن”، وذلك في القاعة الرئيسية للجامعة الليبية الدولية.

وصرح رئيس اللجنة التسيرية للتكتل المدني الديمقراطي لوكالة الأنباء الليبية محمد سعد أن ندوة اليوم كانت منصبه على تحديد المفاهيم والأسس القانونية والجوانب السياسية لمسألة السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي.

وأشارسعد إلى أن الندوة ضمت أوراق عمل ممتاز ونقاش مثمر خلص إلى أن ليبيا دولة متأزمة وهناك مشاكل كثيرة وقد تكون على أبواب الفشل أو قريبة من ذلك.

وأوضح رئيس اللجنة التسيرية للتكتل المدني الديمقراطي أنه المهم في هذه المرحلة أن نتمكن من خلق الإرادة السياسية القادرة على الحفاظ على السيادة الوطنية التي تمكننا من تحقيق الأهداف الوطنية.

ومن جانبها أكدت أستاذة القانون الدستوري في جامعة بنغازي سلوى الدغيلي والتي كانت أحد المحاورين في الندوة أن الورقة العلمية التي قدمتها كانت بعنوان السيادة والدولة الفاشلة وعرضت خلال سطورها التعريف بالسيادة من الناحية الداخلية والخارجية ثم تطرقت إلى مفهوم الدولة الفاشلة ومظاهرها للحكم على أن الدولة فاشلة من عدمها.

وأضافت الدغيلي أن الورقة ضمت المؤشرات اقتصاديا وأمنيًا واجتماعيًا والتدخل الأجنبي وهذا الذي دعى لإعداد هذه الورقة.

وذكر ثاني المحاورين لوكالة الأنباء الليبية عبد الله العبيدي رئيس قسم القانون الدولي في كلية القانون جامعة بنغازي – والذي ألقى ورقة بعنوان السيادة والتدخل الإنساني – أن الورقة عرضت بشكل مبسط مفهوم السيادة والأساس القانوني لهذه السيادة بالإضافة إلى مفهوم التدخل الإنساني من خلال شرح فكرة التدخل الإنساني والأساس القانوني له من خلال الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.

وتابع العبيدي “وتطرقت للحديث عن التدخل الإنساني العسكري والذي أخذ منحى آخر كشكل وقائي وكأنه فرض شيئ قبل وجوده وتم إسقاط هذه التساؤلات على الحالة الليبية عقب تدخل الأمم المتحدة في فبراير عام 2011 “. (وال – بنغازي) ف ب/ أ د

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