تعرف على وضع الصيانة بمستشفى الهواري العام بنغازي

قال مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري بنغازي هاني العريبي ان اجتماعا عقد صباح اليوم بين الدكتور عمران الشعاب الفيتوري مديرعام المستشفى والدكتور نادر كويري وكيل وزارة الصحة بنغازي بخصوص تفعيل عمل العنايات وحلحلة المشاكل المعيقة للعمل بالمستشفى و تنفيذ الحل المؤقت لمشكلة الصرف الصحي حتي يتم الحل الجذري عن طريق بلدي بنغازي

وقال العريبي أن الاجتماع تطرق ايضا الى اعمال صيانة معمل التحاليل و صيانة شبكة الغازات الطبية الخاصة بالعنايات ،العريبي قال ايضا أن وكيل وزارة الصحة بنغازي تكفل بتجهيز العنايات من اسرة واجهزة

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