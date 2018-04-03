الإنتخابات القادمة والإستفتاء على الدستور محور لقاء بين السني والسايح

ليبيا – اجتمع بمقر المجلس الرئاسي ، الثلاثاء ، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الطاهر السني مع عماد السائح رئيس المفوضية العليا للإنتخابات

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للسراج فقد جرى خلال اللقاء مناقشة الاستحقاقات القادمة الماثلة أمام تلمفوضية حيث تم نقاش الاستعدادات وما تحتاجه ال من دعم فني ولوجستي ومالي للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية القادمة وذلك فى إشارة للاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كما تم أيضاً استعراض مقترح المنظومة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب والتحقق من الهوية وقد عبر السني خلال اللقاء على دعم السراج الكامل للمفوضية .

وأضاف السني بأن رئيس الرئاسي مستعد لتوفير كل إمكانيات الحكومة لإنجاح عمل المفوضية الوطني وبأنه يدعو الجميع للوقوف معاً وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال هذا الاستحقاق الذي يترقبه كافة الليبيين ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

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